Am Wochenende erhöht sich das Gewitterpotenzial. Ein Unwetter wie am Dienstag in Bruchsal wird aber nicht erwartet.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet mit weiteren Gewittern am Wochenende. Ein großes Unwetter und Überflutungen wie in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) am Dienstag sei allerdings unwahrscheinlich. «Ich gehe nicht davon aus, dass wir so ein Ereignis wie vor einigen Tagen bekommen werden», sagte ein Sprecher des DWD.

In den nächsten Tagen werden die Luftmassen wieder zunehmend feuchter. Schon Donnerstag können Gewitter mit Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen auftreten. Freitag könnten sogar lokale Unwetter mit Regen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter auftreten.

Am Freitag erreichten die Temperaturen etwa 32 Grad in Nordbaden und 25 Grad im Bergland. Samstag und Sonntag sinken die Temperaturen Stück für Stück. Das Wetter wird wechselhaft. Dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit von weiteren lokal begrenzten Unwettern.

In den Frühstunden des Sonntags liege die Regenwahrscheinlichkeit am höchsten. Die Temperaturen sinken tagsüber auf 18 bis 24 Grad ab.