Anton Tremmel war mehr als acht Jahre im Weltcup unterwegs, konnte aber nie nach ganz vorn vorstoßen. Nun tritt er vom Leistungssport zurück.

München (dpa/lby) - Der deutsche Skirennfahrer Anton Tremmel hat seine aktive Karriere beendet. Der Sportler vom Tegernsee hatte im Januar 2018 im Weltcup debütiert und fuhr seither im Team-Parallel-Event einmal auf das Podest. Für den inzwischen 31 Jahre alten Slalomfahrer reichte es in den Einzeldisziplinen bei 69 Starts dagegen nicht für einen Rang in den Top Ten.

In der abgelaufenen Saison verpasste er im Weltcup bei allen zehn Starts jeweils die Qualifikation für den zweiten Durchgang. 2019 nahm er zum einzigen Mal an einer WM teil - im Team-Wettkampf reichte es auf Platz vier knapp nicht für eine Medaille. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, werde sich Tremmel nun beruflich neu orientieren. Er erwäge ein Verbundstudium mit praktischer Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, hieß es.