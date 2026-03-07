Frühmorgens kracht ein voll besetzter Reisebus aus Bayern in Tirol mit einem Auto aus Karlsruhe zusammen. Es gibt Schwerverletzte und einen kilometerlangen Stau.

Innsbruck (dpa) - Bei einem Unfall mit einem deutschen Reisebus und einem deutschen Pkw sind in Österreich 24 Menschen verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. 20 der 47 Businsassen erlitten leichte Blessuren, wie die Polizei in Tirol mitteilte. Die drei Autoinsassen und der griechische Busfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Bus aus dem Landkreis Aichach-Friedberg im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben sei auf der Fernpassstraße in Tirol bei Bichlbach mit einem Auto aus dem Landkreis Karlsruhe zusammengestoßen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, wurde am Nachmittag noch untersucht.

Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei um kurz nach 07.00 Uhr. Sowohl das Auto als auch der Bus seien erheblich beschädigt worden. Die Straße sei vorübergehend vollständig gesperrt worden. Unter anderem war Treibstoff auf der Fahrbahn ausgelaufen. Die Folge waren kilometerlange Staus in beiden Richtungen. Nach zwei Stunden sei der Verkehr zunächst abwechselnd in einer Richtung am Unfallort vorbeigeführt worden. Die Straße sei erst um 10.20 Uhr wieder freigegeben worden.