Nur Dienst nach Vorschrift machen? Das genügt einem Schulleiter-Duo aus Rottweil nicht. Statt lange zu schreiben, nehmen die beiden Videos auf. Mit ihrem Sinn für Humor fallen die Mathelehrer an der Schule auf. Für ihr Engagement wurden sie nun ausgezeichnet.

Berlin/Rottweil (dpa/lsw) - Ein Schulleiter-Duo aus Rottweil gehört zu den Siegern des «Deutschen Lehrkräftepreises». Stefan Maier (48) und Amir Jano (48) vom Droste-Hülshoff-Gymnasium belegten in der Kategorie «Vorbildliche Schulleitung» den dritten Platz. Die Leitung der beiden gilt laut Jury als vorbildlich, weil sie offen und humorvoll, dabei aber auch verbindlich und kompetent sei. Der Preis wurde am Montag in Berlin verliehen.

Schulleiter Stefan Maier und sein Stellvertreter Amir Jano hatten erst am Tag der Preisverleihung erfahren, welchen der drei Plätze sie belegt haben. Dass sie zu den Top drei bundesweit gehören, habe sie sehr gefreut. «Das ist ein tolles Zeichen der Wertschätzung», sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. «Eigentlich machen wir nur unseren Job», sagte Jano. «Und das versuchen wir so gut wie möglich zu machen», ergänzte Maier.

580 Schülerinnen und Schüler sind am Droste-Hülshoff-Gymnasium, rund 60 Lehrkräfte gehören zum Kollegium. Von Jano und Maier werden sie auch die «60 Profis» genannt. Die Meinung der Kollegen sei sehr wichtig, so die beiden Mathelehrer.

Seit sieben beziehungsweise acht Jahren sind Jano und Maier für den Schulbetrieb zuständig. «Dabei versuchen wir, alle mitzunehmen», sagte Maier. Eine gute Kommunikation sei das wichtigste. Die Preis-Jury lobte dabei ausdrücklich die Art des Kontakts zu Schülern, Eltern oder Lehrern mit «E-Mails mit witzigen Formulierungen, humorvollen Erklär-Videos und kreativen Erinnerungsbildchen».

«Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es absolut nichts bringt, seitenweise E-Mails über Dinge zu schreiben, die uns wichtig sind - deshalb die Videos», so Maier. Die werden auf einem YouTube-Kanal hochgeladen. Bei Schülern und Eltern kämen die Clips gut an. «Wir haben da eine Marktlücke getroffen», so Jano.

Gedreht würden Schul-Videos etwa, wenn es einen neuen Trinkwasserspender gebe oder Neuigkeiten auf der Baustelle, die es wegen Sanierungsarbeiten seit ein paar Jahren an der Schule gebe. «Wir drehen auch eine Weihnachtsansprache», sagte Maier. Die Videos seien eine Antwort auf die Digitalisierung und die neue Lebenswelt von Jugendlichen und Erwachsenen.

Humor spiele bei allem eine sehr große Rolle, sagte Jano. «Man muss auch in der Lage sein, über sich zu lachen und einzugestehen, das man nicht alles weiß und mal Fehler macht», so Maier. Vieles wirke vielleicht flapsig, sei aber in der Regel gut überlegt.

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper würdigte die Arbeit des Duos. In Zeiten eines großen Bedarfs an Lehrkräften stünden die beiden als Paradebeispiel dafür, wie erfüllend der Beruf sein könne, teilte die Grünen-Politikerin mit. Sie würden das Beste aus sich für die Schüler und Lehrkräfte holen. «Das ist die beste Werbung für den Beruf, die man sich wünschen kann!»

Mit dem «Deutschen Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ 2022» wurden insgesamt zehn Lehrkräfte, vier Teams und vier Schulleitungen aus elf Bundesländern ausgezeichnet. Mehr als 8500 Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler beteiligten sich den Angaben zufolge an dem Wettbewerb. Das Ziel ist es, die Leistungen von Lehrkräften, Lehrkräfte-Teams sowie Schulleitungen zu würdigen und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken.

Deutscher Lehrkräftepreis