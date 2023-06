Mit dem Deutschen Kinderschutzpreis werden Menschen oder Initiativen geehrt, die sich durch besondere Leidenschaft und Professionalität im Kinderschutz auszeichnen. Am heutigen Dienstag (13.00 Uhr) soll die diesjährige Auszeichnung im Rahmen des Deutschen Präventionstages in Mannheim übergeben werden. Der Fokus liegt dieses Mal auf sexualisierter Gewalt im Profisport.

Mannheim (dpa/lsw) - An einer Podiumsdiskussion beim Präventionstag will unter anderem Ex-Wasserspringer Jan Hempel teilnehmen. In der ARD-Dokumentation «Missbraucht - Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport» hatte er vergangenes Jahr erstmals Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen seinen 2001 gestorbenen langjährigen Trainer Werner Langer öffentlich gemacht.

Der Deutsche Kinderschutzpreis wird zum zweiten Mal verliehen. Im vergangenen Jahr war das Beratungsangebot Krisenchat.de für junge Menschen in Not damit ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung ist undotiert und soll in unregelmäßigen Abständen vergeben werden. Mit der Würdigung will die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel ein Signal senden, dass die verfassungsmäßig garantierten Kinderrechte in Deutschland höchste Priorität haben.

