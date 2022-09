Ein deutscher Wanderer ist in den österreichischen Alpen unter einem großen Felsblock eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann stammt aus Stuttgart, wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte. Der 46-Jährige war am Sonntag mit seiner Ehefrau im Randbereich des Mölltaler Gletschers im Bundesland Kärnten unterwegs, als er sich an einem Felsen abstützte. Dabei kam der rund 500 Kilogramm schwere Brocken ins Rutschen und klemmte den Mann ein.

Flattach (dpa) - Seine Frau und andere Wanderer versuchten vergeblich, ihn zu befreien. Sie alarmierten Rettungskräfte, die mit Hubschraubern Werkzeuge und Geräte zur Unfallstelle flogen, um den Felsen anzuheben. Nach rund drei Stunden konnte der Verletzte schließlich geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen.