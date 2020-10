Berlin (dpa) - Der deutsche Botschafter in Belarus, Manfred Huterer, hat das Land vorübergehend verlassen. Er sei am Dienstag ausgereist, «um Gespräche in Berlin zu führen», erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt.

