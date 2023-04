Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam sollen die deutschen Tennis-Damen ins Finalturnier des Billie Jean King Cups führen. Teamchef Rainer Schüttler nominierte das Duo am Donnerstag für die beiden ersten Einzel am Freitag (16.00 Uhr) in Stuttgart gegen Brasilien.

Stuttgart (dpa) - Friedsam erhielt in der Erstrunden-Partie den Vorzug vor Deutschlands Spitzenspielerin Jule Niemeier, die in diesem Jahr noch nicht zu ihrer Form gefunden hat. Friedsam trifft zum Auftakt auf die brasilianische Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia. Danach spielen Maria, die zuletzt in Bogotá den dritten Titel ihrer Karriere gewann, und Laura Pigossi gegeneinander. Die Entscheidung fällt am Samstag, wenn zwei weitere Einzel und das Doppel anstehen.

