Skopje (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Durch das 4:0 gegen Nordmazedonien sicherte sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Montag in Skopje die Teilnahme am Turnier im kommenden Jahr.

