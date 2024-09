Am Sonntag, 22. September, öffnet im Atelier Salon in Landau wieder das Philosophische Café. Im Raum stehen diesmal Betrachtungen zur „Kultur und unserem Kulturverständnis“, die sich auch auf die jüngsten Wahlergebnisse in Ostdeutschland beziehen.

Gastreferentin ist Annette Hilt, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Philosophie, also die Lehre vom Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens und die Stellung des Menschen in der Welt, hat eine jahrtausendealte Tradition, auf die sich auch heutige Wissenschaftler stützen, wenn sie Erklärungsansätze für aktuelle Probleme suchen. Eines der drängenden Probleme unserer Zeit in Deutschland, aber auch in ganz Europa, ist das Erstarken rechtspopulistischer Meinungen und rechtsnationaler Parteien. Das kulturphilosophische Konzept des französischen Soziologen und Sozialphilosophen Pierre Félix Bourdieu, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an der Pariser Elite-Hochschule École des hautes études en sciences sociales wirkte und 2002 starb, bietet dafür einen praxisorientierten Erklärungsansatz, den an der PH Karlsruhe lehrende Philosophin Annette Hilt aufgreifen wird.

Auf Einladung des Landauer Psychologen Wolfgang Müller – Mitinitiator und Moderator der Veranstaltung – wird Hilt in einem Impulsreferat zunächst die einzelnen Elemente dieses Erklärungsmodells erläutern und dann gemeinsam mit dem Publikum der Frage nachgehen, „woran wir nun eigentlich kulturtypische Merkmale speziell in der deutschen Gesellschaft meinen erkennen zu können“. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei dem Begriff der „Doxa“ zu, den bereits der antike griechische Philosoph Platon verwendete, um den Unterschied zwischen Wissen und Meinung zu beschreiben. Mit dem Begriff „Doxa“ bezeichnet Bourdieu solche Überzeugungen, die in einer Gesellschaft im Sinne eines „Fürwahrhaltens“ als selbstverständlich oder augenscheinlich gelten und deshalb weder kritisiert noch hinterfragt werden. Jede Gesellschaft hat demnach ihre eigene Doxa als Ergebnis einer historischen und sozialen Entwicklung.

Da stellt sich freilich auch die Frage, woran wir die spezifisch deutsche Kultur erkennen können. Müller meint: Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Wahlergebnisse in Ostdeutschland könne mit diesem Erklärungsmodell auch das massive Ansteigen der allgemeinen Fremden- und Ausländerfeindlichkeit speziell in Deutschland erklärt und verstanden werden. Gemäß dem Selbstverständnis des Philosophischen Cafés werden im Anschluss an den Vortrag alle Gäste die Gelegenheit bekommen, sich in einem aktiven Meinungsaustausch an der Diskussion zu beteiligen. Dabei gelte es, über Gedanken zum „Kultur-Begriff“ im Allgemeinen auch eigene, individuelle Erfahrungen mit dem Phänomen der „Kultur“ und der „Doxa“ zu reflektieren, um schließlich die Bedeutung und Notwendigkeit eines „Kultur-Bewusstseins“ für eine funktionierende Gesellschaft zu erkennen. In den Pausen kann man sich bei Kaffee und Kuchen stärken und untereinander vertiefend ins Gespräch kommen. Die noch junge Veranstaltungsreihe soll mit weiteren Themen immer am Sonntagvormittag im Atelier-Salon fortgesetzt und fest in Landau etabliert werden.

Info

Philosophisches Café im Atelier-Salon (Rückgebäude des August-Croissant-Hauses), Fortstraße 10, Landau: Sonntag , 22. September, 11 bis 13 Uhr.