Die deutschen Basketballer spielen erstmals seit dem WM-Titel wieder in Deutschland. Doch mit dem WM-Team hat die Mannschaft in der EM-Quali nicht viel zu tun.

Ludwigsburg (dpa) - Fast komplett ohne Weltmeister starten die deutschen Basketballer in die EM-Qualifikation. Beim Spiel gegen Montenegro in Ludwigsburg gehört an diesem Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) in David Krämer nur ein WM-Held von Manila zur deutschen Mannschaft. Der Rest ist wie Kapitän Dennis Schröder entweder in der NBA aktiv oder bekommt wie Bayerns Andreas Obst eine Verschnaufpause.

Die ersten drei Teams der acht Vierer-Gruppen qualifizieren sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Am Sonntag tritt Deutschland in Bulgarien an. Weiterer Gruppengegner ist Schweden.

