Die deutschen Basketballer müssen im zweiten Spiel der EM-Qualifikation auf einen wichtigen Spieler verzichten. Wer nachrückt, ist noch offen.

Ludwigsburg (dpa) - Die deutschen Basketballer müssen im zweiten Spiel der EM-Qualifikation auf Nick Weiler-Babb verzichten. Der 28 Jahre alte Guard von Bayern München fällt für die Partie in Bulgarien am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) wegen eines Trauerfalls in der Familie aus. «Riesenrespekt für Nick, dass er unter diesen Umständen sich bereit erklärt hat, im ersten Spiel dabei zu sein», sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Donnerstagabend nach dem klaren 85:61 gegen Montenegro in Ludwigsburg. Weiler-Babb kam in der Partie auf zehn Zähler.

Wer für Weiler-Babb, der die WM im vergangenen Jahr wegen einer Verletzung verpasst hatte, in den Kader rutscht, ließ Herbert unmittelbar nach der Partie noch offen. Der Nationalcoach hatte am Donnerstag kurz vor der Begegnung gegen Montenegro Johann Grünloh, Max DiLeo und Bennet Hundt gestrichen. Einer aus diesem Trio dürfte an diesem Freitag die Reise nach Bulgarien mitmachen.

