Deutschland und Frankreich haben in Straßburg ein Abkommen über die Einrichtung einer gemeinsamen Wasserschutzpolizeistation unterzeichnet. Mit dem Abkommen soll die Existenz der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei besiegelt werden, wie das baden-württembergische Innenministerium am Mittwoch mitteilte. An den drei Standorten im baden-württembergischen Kehl und in den elsässischen Gemeinden Vogelgrun und Gambsheim arbeiten derzeit 23 Beamte aus Baden-Württemberg und 26 Polizisten aus Frankreich zusammen und bilden damit den Angaben zufolge die erste gemeinsame operative Polizeistelle in Europa.

Straßburg (dpa) - „Dieser Vertrag ist das beste Beispiel für täglich gelebte und praktizierte gemeinsame grenzüberschreitende Sicherheitspolitik“, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl. Die Polizistinnen und Polizisten sollen gemeinsame Bootsstreifen, Tauch- und Sucheinsätze durchführen. Bislang war die Zusammenarbeit mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt, welche nun durch das völkerrechtliche Abkommen abgelöst wird.

Pressemitteilung des Innenministeriums