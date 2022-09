Mit einer Militärparade hat die Deutsch-Französische Brigade ihr 30-jähriges Standortjubiläum im badischen Müllheim gefeiert. In der Robert-Schuman-Kaserne wurden am Samstag bei einem Tag der Offenen Tür Waffen und Fahrzeuge gezeigt, wie die Brigade mitteilte.

Müllheim (dpa/lsw) - Die Deutsch-Französische Brigade wird seit ihrer Aufstellung 1989 gemeinsam von Deutschland und Frankreich geführt. Die teilweise binational zusammengesetzten Verbände und Einheiten der Brigade sind in Standorten beider Länder stationiert. Die Brigade beteiligt sich an Übungen der Nato und ist seit 30 Jahren in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) beheimatet. Kommandeur ist der französische Brigadegeneral Jean Philippe Leroux.

Kritik an der Jubiläumsveranstaltung kam vom örtlichen Friedensrat. Es seien nicht Kriegsvorbereitungen nötig, sondern intelligente Friedenslösungen, forderte die Organisation in einer Mitteilung.

