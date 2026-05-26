Ein Autofahrer verwechselt die Mannheimer Innenstadt mit einer Rennstrecke. Bei einer Kontrolle gerät der Raser ins Visier der Polizei.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Mannheimer Innenstadt hat die Polizei einen extremen Tempoverstoß registriert. Wie die Beamten mitteilten, war ein Autofahrer in der Reichskanzler-Müller-Straße mit einer Geschwindigkeit von 138 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 50 Kilometer pro Stunde. Die Beamten sprachen von einer «herausragenden Geschwindigkeitsüberschreitung». Die Kontrolle richtete sich gegen rücksichtsloses Verhalten der Poser- und illegalen Tuningszene.