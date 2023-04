Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unglaublich anregend ist eine Ausstellung, in der Studierende der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG) ihre Arbeiten präsentieren. Im Mittelpunkt: nachhaltiges Design und soziale Verantwortung. Pfiffige Ideen wie einen einklappenden Fahrradeständer gibt es zu entdecken.

Er ist so einfach wie genial, kleiner als üblich, und wenn man ihn nicht mehr braucht, verschwindet er wieder: die neue Generation von Fahrradständern, an die man das Rad in der Stadt anschließen