Nach dem kurzzeitigen Vorgeschmack auf den Sommer kommt schon bald der Winter in den Südwesten zurück. Es stehe ein Temperaturumschwung um fast 20 Grad an, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch in Stuttgart. Grund sei polare Luft aus dem Norden, die nach Baden-Württemberg ströme.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Donnerstag gestaltet sich bereits kälter und regnerisch bei sechs Grad im Bergland und elf Grad im Rheingraben. Den ersten Frost erwartet der Wettexperte in der Nacht auf Freitag. Das sei vor allem schade für die Natur, wo Pflanzen beschädigt werden könnten.

Der erneut angekündigte Saharastaub fiel den Angaben zufolge deutlich geringer aus als noch zuvor. Das liege auch an der veränderten Wetterlage mit starker Bewölkung, sagte der DWD-Sprecher.

Ab dem Wochenende ist dann voraussichtlich der Schnee im Südwesten zurück. Mit Ausnahme des Rheingrabens soll es bis zum Samstag immer wieder Schneefall geben, in tieferen Lagen auch Regen. Die Temperaturen dürften tagsüber nur wenig über der Null-Grad-Grenze liegen.

Wetterbericht