Mit dem ersten Buch gleich beim großen Piper-Verlag zu landen, ist schon was Besonderes. Und der Karlsruher Autor Lukas Mi-Sa Nguyen Egger ist mit 26 Jahren selbst noch jung.

Die Geschichte erinnert in Zügen an Wolfgang Herrndorfs Bestseller „Tschick“. Auch Lukas Egger schreibt über einen Roadtrip zweier Ausreißer, die sich sieben Tage im Sommer auf die Suche nach Geborgenheit machen und dabei unerwartet Halt in ihrer Freundschaft finden. Der junge Autor erzählt unaufgeregt, aber eindringlich, ergreifend traurig und berührend schön. Vor allem ist der Roman von einer leisen Hoffnung beseelt, an die der Leser – wie die beiden Jungs selbst – in weiten Teilen selbst kaum zu glauben wagt.

Beide Ausreißer sind Heimkinder mit bereits viel Ballast auf den Schultern ihres jungen Lebens. Der 15-jährige Kian, dessen Perspektive der Roman einnimmt, ist bislang bei seinem kleinkriminellen Vater aufgewachsen, seit die Mutter gestorben ist. Er ist ein Außenseiter. „Draußen starren sie mich an. Wie Doppelhaushälften, die das erste Mal ’nen Plattenbau sehen“, sagt er. Als er nach einem traumatischen Erlebnis ins Heim kommt, stolpert er über den gleichaltrigen Marco, der dort schon sein ganzes Leben zusehen muss, wie alle anderen Kinder Pflegeeltern finden und abgeholt werden. Doch er wittert eine Chance auf Familie: Nach einsamen Jahren hat er beim Belauschen des Heimleiters erfahren, dass er eine Halbschwester an der Nordsee hat.

Der Road-Trip erinnert an Wolfgang Herrndorfs Bestseller »Tschick« – hier eine Szene aus der Verfilmung. Foto: BR / Lago Film GmbH / Reiner Bajo

Herrndorf hat einmal über sein Rezept für „Tschick“ gesagt, dass die guten Bücher seiner eigenen Jugend alle drei Zutaten besaßen: die Freiheit von erwachsenen Vormündern, eine große Reise, ein großes Wasser. Diese Zutaten besitzt auch Eggers Roman. Das große Wasser ist hier die Nordsee, zu der sich Kian und Marco von Bielefeld aus auf den Weg machen: erst zu Fuß und mit einem rostigen Fahrrad, dann mit geklauten Rollern und schließlich mit einem aufgebrochenen Auto.

Unterwegs schlafen sie in Scheunen und an einem einsamen See, ernähren sich von Chips und Cola und entdecken zaghaft das warme Gefühl, füreinander da zu sein. Im Lauf der Reise wirkt das Unterfangen immer weniger aussichtslos, die rund 250 Kilometer bis irgendwo bei Bremerhaven zu schaffen. Denn die beiden bekommen unterwegs Hilfe von einem Mädchen und einem Priester und schlagen sich durch zu einem unerwarteten Ende.

Der junge Autor kann es selbst immer noch kaum fassen, wie er aus dem Stand die Hürde nehmen konnte, einen Verlag für sein Manuskript zu finden. Es sei wohl echt Glück gewesen, dass der Piper-Verlag just auf der Suche nach einem Coming-of-Age-Roman war, als er sich intensiv bei Literaturagenturen vorstellte, erzählt Egger im Gespräch. „Ich habe zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person getroffen.“

Weiter Weg vom Manuskript zur Veröffentlichung

Er wuchs in Pforzheim als jüngster Sohn einer deutschen Mutter und eines vietnamesischen Vaters auf, der während des Vietnamkriegs zum Studium in die DDR gekommen war. Er habe früh erlebt, was es bedeuten kann, kulturell und finanziell am Rand der Gesellschaft zu stehen. Das ist über ihn im Klappentext seines Debüts zu lesen. Der 26-Jährige, der nach einem Theologiestudium jetzt in der Inklusion arbeitet, erzählt, dass er bei der ehrenamtlichen Arbeit schon viel mit Kindern aus prekärem Milieu zu tun hatte. Vielleicht liegt es an diesen Erfahrungen, dass seine Geschichte und ihre Dialoge so wahrhaftig und authentisch klingen.

Geschrieben hat er sein Buch, dessen Idee schon lange in ihm schwelte, in der „Langeweile der Corona-Zeit“, erzählt Egger. Vorher habe er sich nicht rangetraut – er habe geahnt, dass das Projekt ihn völlig vereinnahmen würde. In der Tat habe er ein halbes Jahr intensiv durchgeschrieben und dann erst mal ein weiteres halbes Jahr Abstand gesucht, bevor er das Manuskript noch mal überarbeitete.

„Für die Veröffentlichung habe ich mir genauso viel Zeit genommen wie fürs Schreiben“, sagt Egger. Kontakte in die Branche habe er nicht besessen. So habe er erst einmal recherchiert, wie man das anstellt, einen Verlag zu finden. Er habe viele Absagen kassiert von Literaturagenten; von manchen sofort, von anderen später. „Einer hat dann angebissen, auf den ich gar nicht zu hoffen wagte.“

Premiere in Berlin

Und dann habe er gelernt, wie weit der Weg von seinem Manuskript bis zum veröffentlichten Roman noch einmal ist, erzählt Egger. „Rückblickend weiß ich gar nicht, warum die mein Manuskript ausgewählt haben. Es waren viele handwerkliche Fehler drin. Aber die Lektorin hat auch das Potenzial gesehen.“ Sein größter Fehler sei gewesen, die Erzählperspektive zu wechseln, mal aus Kians, mal aus Marcos Sicht zu schreiben. Auch in der Dramaturgie holperte es.

Auf die Parallelen zu Herrndorfs „Tschick“ werde er oft angesprochen. Das Buch sei die Schullektüre gewesen, die ihm am meisten gefallen habe, erzählt Egger. „Das hat mich sicher beeinflusst, ohne dass ich daran gedacht habe.“ Das Setting eines Roadtrips im Sommer sei inspirierend. Die Idee zum Buch sei ihm beim Besuch in einem Heim gekommen, in dem er ein Praktikum machen wollte. Er habe damals daran denken müssen, wie das wohl wäre, wenn ein solches Heim schlecht geführt würde.

Jetzt hat nach all der einsamen Schreibtischarbeit eine aufregende Zeit für Lukas Egger begonnen. Sein Buch kam gerade heraus. Vor Kurzem sei er zur Premierenlesung in Berlin gewesen, erzählt er. Und demnächst wird er den Roman auch in Karlsruhe vorstellen, wo er seit einem Jahr in einer Studenten-WG lebt.

Cover Foto: Verlag

Termin & Lesezeichen

Lukas Mi-Sa Nguyen Egger „Vielleicht im Sommer“; Piper-Verlag; 269 Seiten; 23 Euro. Lesung am Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Karlsruhe im Neuen Ständehaus.