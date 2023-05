Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am Sonntag um 12.30 Uhr steigt in Leimersheim das Gipfeltreffen in der Fußball-D-Klasse Ost Ost. Der Rangzweite SG Hördt/Leimersheim II empfängt Spitzenreiter SG Freckenfeld/Winden II. Die Gastgeber haben in Adrian Pomohaci den zurzeit besten Torschützen des Fußballkreises Südpfalz in ihren Reihen. Sonntags um 17 Uhr ist er in der Kirche.

In sieben Partien erzielte Pomohaci 18 Treffer. Eigentlich ist er gelernter Abwehrspieler. Er spielte in Moldova Noua bei den Junioren in der dritthöchsten Liga. Er wurde von einem