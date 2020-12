Lauter Absagen. Aber halt: Die Sportstadt Landau hat eine Idee, wie sie die Stadtsporturkunden und Sonderehrungen für ihre im Sportjahr 2019 erfolgreichen Sportler doch noch an diese bringt. Corona-bedingt hat Bürgermeister und Sportdezernent Maximilian Ingenthron einen von ihnen – stellvertretend für alle – getroffen. Die anderen erhalten ihre Auszeichnung auf dem Postweg.

Der Sportausschuss hatte sich darauf verständigt, 48 Sportler auszuzeichnen, den Leichtathleten Lorenz Herrmann mit „Gold“. Der Landauer Mittelstreckenläufer, bis 2018 beim TV Nußdorf, gehörte im Juni 2019 bei der U23-DM zur 3 x 1000-Meter-Staffel der LG Region Karlsruhe, die sich in 7:30,19 Minuten den Titel holte. 19-mal verlieh die Stadt Landau die Stadtsporturkunde in Bronze, elfmal die in Silber. Und 15-mal wurden Jugendliche unter 14 Jahren ausgezeichnet. Unter anderem mit je einem City-Gutschein der Aktiven Unternehmer (AKU) Landau im Wert von 20 Euro.

Losentscheid

Stellvertretend für sie alle sei im Vorfeld Thomas Bohr vom Turnverein 1861 Landau per Los ausgewählt worden, teilt die Stadt mit. Er, der als Trainer die Sportler seines Vereins zu 54 Meistertiteln im Jahr 2019 geführt habe, wurde ebenso wie Benjamin Gavazi vom Boxclub ASV Landau mit einer Sonderehrung bedacht.

„In Landau freuen wir uns über 80 Sportvereine mit rund 18.000 Mitgliedern – das sind Zahlen, die sich mehr als sehen lassen können und die dafür sorgen, dass wir Erfolge an der Spitze feiern und uns gleichzeitig auf großes Engagement in der Breite verlassen können“, teilte Ingenthron dazu mit. Auch deshalb habe der Ausbau der Sportinfrastruktur eine so hohe Bedeutung. Nach der Einweihung der Sporthalle West samt Kunstrasenfeld gebe es weitere Projekte wie die Umwandlung des Horstringsportplatzes in ein Kunstrasenfeld, die Unterstützung des IHC Landau beim Bau einer eigenen Skaterhockeyhalle, die Sanierung der Außensportanlage am Eduard-Spranger-Gymnasium und der Bau einer modernen Flutlichtanlage im Südpfalzstadion.

Ehrung seit 1966

Die Stadt Landau ehrt sportliche Spitzenleistungen seit dem Jahr 1966 mit den Stadtsporturkunden. Mit Gold wird ausgezeichnet, wer eine Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte oder an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Silber erhalten Sportler etwa für zweite oder dritte Plätze bei Deutschen Meisterschaften, Bronze für den Gewinn einer Landes- oder pfälzischen Meisterschaft. Die VR-Bank Südpfalz unterstützt die Ehrung finanziell.