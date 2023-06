Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Gemeindepark von Schweigen wachsen nicht nur Gänseblümchen auf der Wiese. Hier gedeiht auch Kunst. In jedem Frühjahr von Neuem. Schon zum zehnten Mal hat Gudrun Zoller die kleine Grünanlage am ehemaligen Schulhaus als Freilichtausstellung ausgestattet. Spaziergänger machen große Augen bei dem, was sie im Skulpturengarten erblicken.

Ein fast lebensechtes Paar auf der Parkbank, blaue Schafe auf der Wiese, Throne aus Obstzweigen, ein Satyr, der eine Elwetritsch umarmt – sie alle bevölkern den Skulpturengarten.