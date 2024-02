Charlie Cunningham war lange ein Geheimtipp als Liedermacher und Gitarrist – doch darüber ist er längst raus. Seine sanfte Musik ist zum Dahinschmelzen melancholisch, aber seine flinken Finger lassen auch spanische Einflüsse erkennen.

Wenn er ausgehe, um zu tanzen, würde er nicht die eigene Musik wählen, sagte Cunningham vor ein paar Jahren einem französischen Magazin. Auch auf seinem jüngsten Album, „Frame“, das 2023 herausgebracht hat, findet sich kein tanzbarer Titel. Die Musik ist durchgängig ruhig, leise und hat etwas Intimes. Vieles klingt, als würde es einem gleichsam ins Ohr geflüstert. Manche haben seine Lieder schon „traurig“ genannt. „Traurig würde ich das nicht nennen, aber ich habe sicher eine Neigung zur Melancholie“, sagt Cunningham dazu.

Tatsächlich könnte man es kritisch sehen, dass das ganze Album durchweg in samtig-weichem Moll gehalten ist, Tempo und Stimmung und auch der Sound keine großen Kontraste entwickeln. Aber wer sich von einer warmen Stimme gerne in herbstliche Stimmung ziehen lässt, wird von einem durchgängigen Flow getragen – und deshalb das Album schätzen. Über eine Million monatlicher Hörer auf dem größten Streamingportal lieben offensichtlich die sanften Klänge.

Rätselhafte Texte

Der Gitarrist spielt inzwischen auch Klavier, und er baut seine Songs mit sanften Elektronik-Klängen zu fließenden Soundtracks aus. Die Texte sind gerne etwas verschlüsselt und rätselhaft. Er entwickele sie aus dem eigenen Erleben und den Widersprüchen innerhalb seiner Persönlichkeit, erzählt Cunningham. Doch über sein Privatleben hält er sich bedeckt.

Etwas über den Briten zu erfahren, ist nicht leicht. Eine offizielle Biografie gibt es nicht. Ein bisschen was kann man aus seinen Interviews zusammenkratzen. Cunningham stammt aus der mittelenglischen Grafschaft Bedfordshire und hat schon früh Musik gemacht. Sein Hauptinstrument ist die Gitarre. Zwar hoffte er darauf, mal als Musiker sein Brot zu verdienen, glaubte aber zuerst nicht daran, weil er keine musikalische Ausbildung hatte und keine Noten lesen konnte. Das lernte er aber auf dem College und machte einen Abschluss mit Musik als Hauptfach.

In Sevilla Flamenco gelernt

Mit seiner Gitarre ging er nach Sevilla, um dort Flamenco zu lernen. Er blieb zwei Jahre, jobbte in einem Hostel, um sich über Wasser zu halten. Anfang der 2000er kehrte er nach England zurück, ging nach Oxford, jobbte in Bars und spielte spanische Gitarrenmusik. Dann begann er, eigene Songs zur Gitarre zu schreiben: Indie-Folk mit iberischen Anklängen und einer Prise Jazz. Ab 2014 veröffentlichte er einige EPs, die im britischen Radio gespielt wurden. Sein erstes Album „Lines“ erschien 2017, noch bei einem schwedischen Independent Label. Doch dann kam er bei dem Major Label BMG unter Vertrag, und von da an ging es steil bergauf.

Auf Touren durch Europa hat er sich auch in Deutschland eine Fanbasis aufgebaut. 2019 war er beim Karlsruher Tollhaus-Zeltival zu Gast. Und vor einem Jahr hat er in Berlin den Admiralspalast fast ausverkauft. Da hat er wieder mehr Gitarre gespielt, die auf dem jüngsten Album „Frames“ etwas in den Hintergrund getreten war.

Termin

Konzert mit Charlie Cunningham am Sonntag, 18. Februar, 20 Uhr, im Tollhaus Karlsruhe. Als Support tritt Quinquis auf, früher bekannt als Tiny Feet, alias Émilie Tiersen. Die Sängerin will unter neuem Namen einen musikalischen Neuanfang starten.