Vier Teams streiten sich in der Gruppe Süd um zwei Plätze in der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga. Der FC Lustadt will seine gute Ausgangsposition am Sonntag beim TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen behaupten (15.30 Uhr, in Frankweiler). Dort gibt es einen Verteidiger, der auch mal im Sturm auftaucht.

Jonas Roth ist der Prellbock in der Abwehr des TuS. 110 Kilo schwer, 1,86 Meter groß, zweikampf- und kopfballstark auf dem kleinen Platz mit Blick auf die Rheinebene, der Lustadts Trainer Cristian