Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotz Corona hat sich bei dem jungen Offenbacher Jazzpianisten Paul Janoschka einiges getan, seit er vor zweieinhalb Jahren seinen Bachelor an der Musikhochschule Mannheim gemacht hat. Er hat das ersehnte Studienstipendium bekommen und lebt seit August in New York. Dieser Tage ist er wieder daheim, um das erste Album mit seiner deutschen Band vorzustellen.

Als wir Paul Janoschka 2019 mit einem Porträt vorstellten, da träumte der damals 24-Jährige noch von einem Masterstudium in New York. Er hatte sich an Hochschulen beworben und auch zwei Zusagen für