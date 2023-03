Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seine „3 Images for Cello und Piano“ will der in Oberotterbach lebende Pianist Chris Jarrett am Samstag, 18. Juni, 20 Uhr, im kleinen Saal der Landauer Festhalle vorstellen.

Gespräche mit Chris Jarrett, dem gebürtigen US-Amerikaner und seit vielen Jahren bekennenden Südpfälzer, führen fast zwangsläufig auf philosophische Pfade; keineswegs unwegsame