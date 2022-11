Nachdem in der Coronazeit keine jungen Sängerinnen mehr dazugestoßen sind, muss sich der Landauer Frauenchor jetzt aus Altersgründen auflösen. Mit zwei Konzerten verabschiedet er sich von seinem Publikum.

„42 wunderbare Jahre mit vielen außergewöhnlichen Erlebnissen, eindrucksvollen Chorreisen und Konzerten in Deutschland und Europa liegen hinter uns“, sagt Vorsitzende Christl Pfirrmann-Ott wehmütig. Ins Leben gerufen wurde der Chor, zu dem heute noch Gründungsmitglieder gehören, von Werner Weiß. Er habe dem Chor mit erlesener Literatur aus Romantik und Moderne seine Prägung gegeben.

Unter seiner Stabführung habe der Frauenchor Landau Spitzenplätze in der deutschen Chorlandschaft errungen: einen ersten Preis beim Landeschorwettbewerb. Mehrfach durften die Sängerinnen an Deutschen Chorwettbewerben teilnehmen. 1990 in Stuttgart und 1994 in Fulda holten sie sogar einen zweiten Preis. Die Krönung war der erste Platz 1998 in Regensburg. Neue Literatur ins Repertoire brachten Weiß’ Nachfolger am Pult: Michael Hilschmann, Georg Metz und Wolfgang Sieber.

Zuletzt 21 Sängerinnen

Zum Endes des Jahres müsse sich der Frauenchor mit seinen zuletzt 21 Sängerinnen auflösen, gibt Pfirrmann-Ott jetzt bekannt. Um sich für die Probemöglichkeiten in der Johanneskirche zu bedanken, soll der Spendenerlös des Abschiedskonzerts dort am Freitag, 18. November, 19 Uhr, der Kirchengemeinde zugute kommen.

Ein weiteres Abschiedskonzert unter dem Dirigat von Petra Weiß-Wagenblatt soll eine Woche später, am Freitag, 25. November, 19 Uhr, in der Katharinenkapelle Landau stattfinden. Weitere Mitwirkende sind Daniel Kaiser (Klavier und Orgel) und Alexander Hülshoff (Violoncello).