Was Helene Fischer für den Schlagerbereich ist, ist Raphaela Gromes für die Klassik. Ihre Alben waren alle in den Top 10 der deutschen Klassikcharts und wurden vielfach ausgezeichnet. Die 33-Jährige tritt auf den größten Festivals Europas auf – und im Herbst im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. Mit Reinhard Franke hat sie über ihre Kunst gesprochen. Und über die anderer Frauen.

Frau Gromes, Ihr Album „Femmes“ würdigt herausragende Komponistinnen aus neun Jahrhunderten: von Hildegard von Bingen über Clara Schumann bis zu Billie Eilish. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Schon