Goldenes Oktoberwetter für den Hohenberglauf in Birkweiler. Allmählich wird es steiler, vorn liegen Mark Weidler, Roland Golderer und Lars Holder. Zwei Tage später ist eine Entscheidung gefallen: Dauersiegerin Natascha Hartl vom TuS Heltersberg ist der Sieg im Wasgaucup nicht mehr zu nehmen – laut Punktetabelle unter www.wasgaucup.de. Obwohl noch ein Lauf ansteht. Die 33-Jährige ist mit 999 Punkten gelistet, sie hat 305 Punkte mehr als Pia Winkelblech vom TSV Kandel und 323 Punkte mehr als Verena Becker vom TV Lemberg, die erst drei Läufe bestritten haben (Hartl: vier). Maximal 300 Punkte sind zu holen, der Sieger eines Laufs bekommt sie. Punkte werden nach der Formel 550 – 250 t/ts (t = Laufzeit; ts = Siegerzeit) errechnet. 15 Sekunden entsprechen 0,25 Minuten. Die Laufzeiten zu addieren, wird problematisch, wenn nicht alle an denselben Läufen teilnehmen. Die Strecken sind nicht gleich lang und haben nicht dieselben Höhenmeter. Winkelblech wird W40-Siegerin, wenn sie am 7. November in Hinterweidenthal antritt und nicht stürzt. Susanne Nikolaus vom TV Herxheim gehört der W50-Erfolg. Bei den Männern sind Lars Holder (Schleiden/1175 Punkte), Jens Becker (Lemberg/1161) und Marko Martin (Hauenstein/1117) nur noch von einem von den Spitzenplätzen zu verdrängen: von Mark Weidler vom TuS Heltersberg. Aus drei Läufen hat er 886 Punkte, die Konkurrenten sind schon viermal gelaufen. Die Gesamtsieger erhalten ein Gramm Gold und ein Paar Laufschuhe.