Volleyballer müssen sich im Spiel blitzschnell auf neue Situationen einstellen. In den Tagen vor dem am Samstag geplanten Heimspieltag gegen die SG Neustadt/Haßloch und den TV Gau-Algesheim (18 Uhr, Richard-von-Weizsäcker-Realschule) musste sich das Landesliga-Team der TS Germersheim mehrfach auf veränderte Bedingungen einstellen.

Am Sonntagnachmittag gab Trainer und Abteilungsleiter Dominik Betsch noch grünes Licht: „Wir können und wollen spielen, auch wenn wir in der Ausweichhalle als Auflage ohne Zuschauer spielen müssen.“ Am Sonntagabend kam vom Verband die Info, dass Teams bis Mittwoch vor dem Spieltag absagen dürfen, wenn Bedenken bestehen, sicher spielen zu können. Betsch schrieb die Gastteams an und informierte, unter Einhaltung der 2G-plus-Regel spielen zu wollen. Die SG signalisierte direkt Zustimmung, während Gau-Algesheim am Mittwochabend absagte.

So glühten wieder die Drähte, um alle Zustimmungen einzuholen und ein neutrales Schiedsgericht zu organisieren. Dann kam die Nachricht des Landrats, dass nach diesem Spiel in Germersheimer Hallen sportlich nichts mehr geht im alten Jahr. Betsch hofft, sein Team motivieren und Punkte einfahren zu können.