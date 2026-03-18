Sonne und steigende Temperaturen sorgen erneut für Frühlingsgefühle in Baden-Württemberg. Doch in manchen Regionen bläst der Wind kräftig. Wo müssen die Menschen mit Sturmböen rechnen?

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach mehreren grauen und kalten Tagen lohnt sich heute wieder der Blick nach draußen. In Baden-Württemberg meldet sich die Sonne zurück – auch wenn es mitunter stürmisch werden kann. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Am Mittwoch zeigt sich den Angaben zufolge häufig die Sonne. Auf der Ostalb und in Oberschwaben ziehen auch lockere Quellwolken durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Bergland und 16 Grad im Oberrheingraben. Allerdings weht ein frischer bis starker Wind – mit teils stürmischen Böen. Im Hochschwarzwald sind Sturm-, auf dem Feldberg sogar schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Temperaturen steigen

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts klar, vereinzelt kann sich Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken dem DWD zufolge auf 4 bis minus 2 Grad. Vor allem in höheren Lagen bleibt es windig, mit starken bis stürmischen Böen, im Hochschwarzwald auch weiterhin mit Sturm.

Nach der Auflösung von Nebel dürfte sich am Donnerstag verbreitet die Sonne durchsetzen. Nur einzelne Wolkenfelder trüben den Himmel. Die Temperaturen steigen den DWD-Meteorologen zufolge auf 11 Grad auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald und im Allgäu, und auf bis zu 18 Grad in Nordbaden. Der Wind lässt im Vergleich zum Vortag etwas nach.

Freundlich bis zum Wochenende

Auch am Freitag setzt sich die freundlichere Witterung fort. Es bleibt überwiegend trocken, mit Höchstwerten zwischen 11 und 17 Grad. In der Nacht zum Samstag nehmen die Wolken zu und örtlich kann Regen fallen.