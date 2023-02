Wenn Walter Herzog in Landau sein Krimidebüt vorstellt, dann werden sicher Verwandte und alte Freunde im Publikum sitzen. Der 65-Jährige stammt aus einem Dammheimer Weingut.

Der Telefonanruf erreicht Walter Herzog auf dem Flughafen in Palma, wo er auf das Boarding wartet. Mit seiner Frau habe er ein paar Tage auf Mallorca verbracht, um Sonne zu tanken neben der Arbeit, erzählt er. Die knappe Viertelstunde am Gate reicht ihm, wesentliche Stationen in seinem Leben zu beschreiben und auch zum Inhalt seines Buchs Stellung zu beziehen – das alles kommt wie aus der Pistole geschossen.

Da wundert es nicht, dass Herzog für die Recherche seines ersten Krimis und die Erstfassung nur sechs Monate gebraucht hat. Ein großes Projekt sei früher zu Ende gegangen als erwartet, erzählt er. Die gewonnene freie Zeit habe ihn seinem Herzenswunsch näher gebracht: „Literatur war schon immer Teil meines Lebens, und dann beschloss ich, selbst einen ersten Roman zu schreiben.“

Abi am OHG

Ein Krimi schien ihm vermeintlich leichter als die Entwicklungsromane, für die er ein großes Faible hegt. Für Bücher, die davon erzählen, wie Menschen es schaffen, ihr Potenzial auszuschöpfen. „Die Erfindung des Lebens“ von Hanns-Josef Ortheil zum Beispiel, in dem es um den Werdegang eines Schriftstellers geht, oder „Ein wenig Leben“ von Hanya Yanagihara, das er gerade gelesen habe.

Dieses Interesse an Menschen hat Herzog auch zu seinem Job als Coach und Management Consultant gebracht. Aufgewachsen ist er im Weingut seines Vaters Herbert in Dammheim. Nach seinem Abi 1976 am Otto-Hahn-Gymnasium habe er eine Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht, danach in Saarbrücken studiert und vor der Promotion in Dortmund ein Jahr in den USA verbracht. In Köln habe er dann eine Unternehmensberatung aufgebaut, die 2007, als er ausstieg, um Freiberufler zu werden, auf 500 Mitarbeiter angewachsen war.

Der zweite Krimi ist auch schon geschrieben

Dann also 2020, nach Ausbruch der Pandemie, plötzlich einige Wochen Zeit. Herzog ging sein Buchprojekt gründlich an. Recherchierte von Oktober bis Dezember Polizeiarbeit und Hintergründe seines ersten Falls und schrieb rund 300 Seiten in einem Rutsch. Mitte März war die erste Fassung seines Krimis fertig. Doch dann habe er erst einmal feststellen müssen, wie schwer die Verlagssuche für einen Autorenneuling ist. Er hatte Glück, kam beim regionalen Verlag Bücken und Sulzer in Overath an. Sein Krimi „Wenn Blicke töten“ erschien im Sommer 2022. „Der zweite ist auch schon geschrieben“, sagt Herzog. Doch es sollte wenigstens ein Jahr zwischen den Veröffentlichungen liegen, meint er.

Auch im Krimi konnte er sein Interesse daran ausleben, wie wir zu dem werden, was wir sind. Bei seinen Geschichten gehe es ihm vor allem um die Charaktere: die Psychologie der Täter genauso wie die privaten Befindlichkeiten des ermittelnden Teams. Zum Beispiel, wie das funktioniere, wenn ein IT-Nerd und eine Psychologin zusammenarbeiten müssten. Und dann stricke er auch gerne ganz alltägliche Dinge ein, warnt Eltern nebenbei, Fotos ihrer halbnackten Kinder aus dem Urlaub zu posten, da die Bilder in falsche Hände kommen könnten. Oder die Gefahren eines Smart Home, versteckte Kameras.

Ein Achtjähriger wird vermisst

Der erste Fall von Alexander Braun, Hauptkommissar bei der Kripo Köln, dreht sich um einen vermissten Achtjährigen. Als auch nach Tagen keine Lösegeldforderung eingeht, müssen die Polizisten nach anderen Motiven fahnden, bei denen sie selbst Mord nicht ausschließen können. Je mehr Zeit verrinnt, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Junge nicht mehr lebend gefunden wird.

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden, bittet Herzog, damit’s spannend bleibt für die Besucher seiner Lesung am Sonntag, zu der er auch alte Schulkameraden eingeladen hat. Ein Neffe will mit einem Kollegen der Band Acoustic Vibration Musik machen.

Termin

Walter Herzog liest am Sonntag, 5. März, 12 Uhr, aus einem Debütroman in der Landauer Vinothek Par-Terre. Kartenvorverkauf vor Ort und im Netz unter www.par-terre.de.

Cover Foto: Verlag

Lesezeichen

Walter Herzog: „Wenn Blicke töten“; Verlag Bücken & Sulzer, Overath 2022; 312 Seiten; ISBN 3947438419; 12,80 Euro.