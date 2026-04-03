Dinos in Lebensgröße, ein Affenberg mit Babys und eine schwimmende Spiegelwand: Der Bodensee startet mit echten Hinguckern in die Saison. Welche Highlights jetzt warten.

Konstanz/Lindau (dpa) - Am Morgen zum Affenberg und den Sonnenuntergang in Bregenz genießen: Am Bodensee ist wieder Ausflugszeit. Besucher können Urzeitriesen auf der Insel Mainau entdecken, Fahrten mit der Weißen Flotte unternehmen oder Einblicke ins Leben der Steinzeit im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen bekommen. Das erwartet Besucher alles am See.

Flottenstart auf dem Bodensee

Besonders beliebt am Bodensee sind Überfahrten mit Passagierschiffen. Am Karfreitag soll die Saison für die sogenannte Weiße Flotte wieder starten. Dann beginnen auch wieder die ersten Rundfahrten, wie die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und den Rhein mitteilten. Die Dampfer verkehren zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Bis Mitte Oktober sollen die Schiffe nach einem festen Linienplan fahren - zum Beispiel von Schaffhausen bis Kreuzlingen oder von Lindau nach Romanshorn. Ein erster Höhepunkt ist die internationale Flottensternfahrt, die am 25. April auf dem See zu sehen sein wird.

Dinosaurier der Insel Mainau

Die Insel Mainau ist für viele Besucher eines der beliebtesten Ziele am Bodensee. Mit ihren weitläufigen Parkanlagen, farbenfrohen Blumenbeeten und dem besonderen mediterranen Flair kann man entspannt viele Schritte sammeln. Gerade im Frühling und Sommer zeigt sich die Blumeninsel von ihrer schönsten Seite und lockt mit Spazierwegen, Aussichtspunkten und viel Natur mitten im See.

Die Insel bietet einen großen Spielplatz für Kinder und in diesem Jahr auch besondere Besucher: Dinos. Sieben Urzeitriesen in Originalgröße sind als temporäre Ausstellung auf der Insel zu sehen.

Neue Bühne bei den Bregenzer Festspielen

Dieser Anblick kostet keinen Eintritt: Denn Besucher in Bregenz können die Seebühne auch außerhalb der Festspielsaison bestaunen. In diesem Jahr entsteht eine neue Kulisse auf dem Wasser.

Für Giuseppe Verdis «La traviata» entsteht eine riesige, zersplitterte Spiegelwand im Bodensee, die Verletzlichkeit und drohendes Unheil symbolisieren soll. Rund 700 Quadratmeter Spiegelfläche aus 86 Elementen formen das Bühnenbild, von denen große Teile beweglich sind. Die Premiere ist am 22. Juli.

Auf der Seebühne entsteht eine neue Kulisse. (Archivbild) Foto: Angelika Grabher-Hollenstein/dpa

Affen in Salem

Tobende Jungaffen und brütende Störche: Am Affenberg in Salem hat die neue Saison schon bekommen. Der Tierpark am Bodensee feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Der Eingangsbereich wurde umgestaltet, der Weg führt nun durch eine imposante Felsengrotte. Berühmt ist der Affenberg für seine rund 200 Berberaffen. Neue Affenbabys werden für Mai erwartet.

Häuser auf Stelzen - Publikumsmagnet Pfahlbauten-Museum

Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen verbindet Bodensee-Kulisse mit Geschichte. Die rekonstruierten Häuser auf Stelzen zeigen, wie Menschen in der Stein- und Bronzezeit gelebt haben. Gerade für Familien ist das Museum ein beliebtes Ziel, weil sich Wissensvermittlung und Erlebnis unter freiem Himmel gut verbinden.

Neben dem Museum gibt es einen großen Abenteuerspielplatz direkt am See. Auch eine Mini-Golfanlage und Restaurants sind in unmittelbarer Nähe.

Ravensburger Spieleland

Für Familien am Bodensee ist es eine der beliebtesten Attraktionen: das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren. Nicht nur in den Osterferien soll Maskottchen Lotti Karotti, das in diesem Jahr stolze 25 Jahre alt wird, Besucher anlocken. Insgesamt bietet das Spieleland mehr als 70 Attraktionen in acht verschiedenen Themenwelten. Die Tageskarte gibt es ab 42 Euro, für Kinder bis zu drei Jahren ist der Eintritt frei.