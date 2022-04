Kay Lauer (53) war acht Jahre Schatzmeister und zuletzt zehn Jahre Vorsitzender der SpVgg Rohrbach. Bei der Generalversammlung kandidierte der aus Kiel stammende Maschinenbau-Ingenieur nicht mehr, sein Nachfolger ist Markus Fuß.

Herr Lauer, warum haben Sie aufgehört?

Der 1. April 2021 hatte einen ganz schlechten Aprilscherz für mich parat. Ich erlitt einen Schlaganfall und war längere Zeit halbseitig gelähmt. Den sechs Wochen im Krankenhaus folgte eine lange Reha. Ich bin erst seit letzten Monat im Rahmen einer Wiedereingliederung wieder berufstätig, habe noch Probleme mit der Koordination. Ich muss mich nun auf mich und meine Gesundheit konzentrieren. Doch ich bleibe dem Verein natürlich weiter treu, wurde ja zum Kassenprüfer gewählt.

Was bleibt in Erinnerung?

Wir konnten gemeinsam sehr viel in die Infrastruktur investieren. Das Clubhausdach wurde komplett saniert, das wichtige Kleinspielfeld errichtet. Der Verein ist solide und steht noch auf eigenen Füßen. Die Spielgemeinschaft mit dem SV Impflingen funktioniert. Natürlich denke ich an die vielen sportlichen Erfolge zurück, vor allem die beiden Aufstiege der ersten Mannschaft in die A-Klasse. Beim ersten Mal 2003 war ich selbst als Spieler dabei. Seit dem zweiten Aufstieg 2020 können wir uns in dieser Klasse halten. Es war eine sehr schöne Zeit. Auch wenn es immer schwerer wird, Mitstreiter für die Vereinsarbeit zu motivieren.

Was sind die wichtigen Aufgaben Ihres Nachfolgers?

Markus Fuß ist die ideale Besetzung für diese Position. Er kennt den Verein seit Jahrzehnten in- und auswendig, verfügt über ein hervorragendes Netzwerk im Dorf und in der Fußballszene. Wir brauchen wieder eine Jugendmannschaft oberhalb der D-Jugend. Es muss wieder gelingen, junge Spieler aus dem Ort in die Aktivität zu integrieren. Der Klassenerhalt der ersten Mannschaft hat oberste Priorität. Zudem will Markus den Verein nach der Coronapause mit verschiedenen Veranstaltungen wieder ins Dorfleben integrieren. Ich werde ihn im Rahmen meiner Möglichkeiten dabei natürlich unterstützen.