Mit großer Expertise lockt ein Vortrag zum Umgang mit historischer Bausubstanz am Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr, ins Zehnthaus von Jockgrim. Hannes Eckert war Referent für Bauforschung am Landesdenkmalamt Baden-Württemberg.

Wer aber von dem gelernten Architekten einen Rat erhofft, wie mit dem eigenen Altbau oder Auflagen des Denkmalschutzes umzugehen ist, dürfte sich enttäuscht sehen. Eckert möchte vielmehr über unsere Sicht auf Geschichte und ihre Zeugnisse sprechen und dabei eine Lanze brechen für einen weniger sentimentalen Umgang damit – gerade, wenn sich beispielsweise die Nutzung eines Gebäudes ändern soll.

Der Zeitgeist und seine Wertvorstellungen hätten einen gewaltigen Einfluss darauf, was wir mit Geschichte verbinden, sagt Eckert. Und darauf, was wir mit unserem Bauerbe umgehen im breiten Spektrum zwischen Verfall und Wiederaufbau, Ruinenkult und Rekonstruktion, für die man schlechte Beispiele auf der Madenburg bei Eschbach und auf dem Trifels bei Annweiler sehen kann.

Was bringt der Genius Loci?

Die Frage nach dem Erhalt eines Gebäudes, aber auch die Erinnerungskultur in Form von Denkmälern und Stolpersteinen, könne man durchaus rational angehen, meint der Experte und fragt: „Was bringt uns der Genius Loci?“, also der Geist des Ortes, an dem wir stehen. Die starke psychologische Komponente im Umgang mit historischem Erbe entwickle sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Erst nach der Französischen Revolution wird uns Geschichte, eine vaterländische Geschichte so wichtig.“ Davor sei es einfach selbstverständlich gewesen, Ahnen zu haben. „Um 1800 hört diese Selbstverständlichkeit von Geschichte auf.“

Die ersten Denkmalschutzgesetze seien ab 1820 in den deutschen Staaten entstanden. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg habe sich – in der Pfalz und in Baden, wo der französische Einfluss stark war – die Idee etabliert, auch alte Alltagskultur wie Handwerkstechniken zu bewahren. Und inzwischen sei der Erlebniswert wichtiger geworden als der Erinnerungswert: Statt einen Verfall zu stabilisieren, geht der Trend im Denkmalschutz heutzutage dahin, Historisches durch eine verträgliche Nutzung zu erhalten.

Bewusstsein für Denkmalschutz

„Mir ist es ein großes Anliegen, zum Denken anzuregen und ein Bewusstsein zu schaffen, auf dem denkmalpflegerische Konzepte beruhen“, sagt Eckert, der sich mit dem Thema schon sein Leben lang beschäftigt. Dazu schlägt er einen großen Bogen von Vilèm Flussers These von 1995 „Nomaden machen Geschichte, Sesshafte haben Geschichte“ bis zur Debatte um Francis Fukuyamas 1989 veröffentlichtes Buch vom „Ende der Geschichte“ in einer globalen Kultur.

Eckert hat als Dozent für Baugeschichte an der Technischen Hochschule Darmstadt gearbeitet, war freiberuflich als Bauforscher und Architekt mit Lehraufträgen tätig, dann Konservator und Referent für Bauforschung am Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. 1996 wurde er promoviert. Und zuletzt unterrichtete er bis 2010 als stellvertretender Studienleiter zur Altbauinstandsetzung am Karlsruher Institut für Technologie.

Termin

Vortrag von Hannes Eckert zum Thema Bauen im Bestand und zum Umgang mit Baudenkmalen gestern, heute, morgen am Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr, im Zehnthaus von Jockgrim.