In der Stuttgarter Innenstadt wurde anlässlich des Jahrestags des Massakers der Hamas in Israel am 7. Oktober demonstriert - mit sehr unterschiedlichen Botschaften.

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Stuttgarter Innenstadt haben anlässlich des Jahrestages des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel verschiedenen Gruppen demonstriert. Bei einer pro-palästinensischen Versammlung im Bereich des Schlossplatzes mit etwa 200 Teilnehmenden wurde eine 45-jährige Person festgenommen, weil sie vermummt war, wie die Polizei mitteilte. Ein 62-Jähriger wurde zudem wegen eines beleidigenden Plakats angezeigt.

Die Versammlung trug das Motto «Gegen den andauernden Krieg in Gaza und für Solidarität mit Palästina». Sie startete um 18.00 Uhr und verlief vom Schlossplatz über die Bolz- und Theodor-Heuss-Straße bis zum Rotebühlplatz. Zeitgleich fand auf dem Marktplatz eine pro-israelische Versammlung mit etwa 350 Menschen statt. Diese verlief laut Polizei ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei war bei den Versammlungen mit etwa 120 Einsatzkräften vor Ort.

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der radikal-islamistischen Hamas und anderer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den bis heute andauernden Gaza-Krieg. Weltweit stieg die Zahl antisemitischer Vorfälle.