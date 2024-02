Mit ihren Tumulten am Rande der Biberacher Parteiveranstaltung der Grünen haben die Demonstranten den Landwirten aus Sicht des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl geschadet. «Diese Demonstranten haben der Sache der Bauern einen Bärendienst erwiesen», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach der Absage des Grünen-Treffens am politischen Aschermittwoch. «Wer Polizeibeamte und Einsatzfahrzeuge bewirft und eine demokratische Partei in der Ausübung ihrer Grundrechte behindert, überschreitet ganz klar eine Grenze», ergänzte Strobl. Er habe angeboten, dem Innenausschuss über die Vorkommnisse in Biberach zu berichten.

Stuttgart (dpa) - Am Mittwochmorgen hatten Hunderte Menschen, darunter auch Landwirte, lautstark vor der Veranstaltungshalle in Biberach demonstriert. Dabei kam es laut Polizei auch zu aggressivem Verhalten, mehrere Polizisten wurden verletzt. Die Beamten setzen Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Die Grünen hatten daraufhin die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.