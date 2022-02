Ermedin Demirovic vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg stellt den mannschaftlichen Erfolg über die eigenen Befindlichkeiten. «Fußball ist immer noch ein Teamsport und das versuche ich zu leben», sagte der Stürmer am Mittwoch in einem Interview auf der Homepage der Freiburger. In dieser Saison kam Demirovic in 24 Pflichtspielen zum Einsatz, stand jedoch nur sechs Mal in der Anfangsformation. «Auch wenn es sportlich für mich persönlich im Moment nicht so gut läuft, darf die Mannschaft nicht darunter leiden», sagte der Torjäger.

Freiburg (dpa/lsw) - Die Freiburger gehen als Tabellensechster in das Duell an diesem Samstag gegen Hertha BSC als Favorit (15.30 Uhr/Sky). „Hertha ist ein bisschen in der Krise und der eine oder andere von außen denkt vielleicht: Gegen Hertha müssen wir gewinnen. Aber auch wenn es eine Floskel ist: Angeschlagene Boxer sind immer gefährlich“, warnte Demirovic.

