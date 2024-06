In Mannheim hat Jordan Murray sein Potenzial nicht abrufen können. Nun hofft der Eishockey-Profi auf frischen Schwung durch seinen Wechsel nach Schwenningen.

Schwenningen (dpa/lsw) - Jordan Murray wird auch in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen und sich den Schwenninger Wild Wings anschließen. Durch die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers sei die Personalplanung im Defensivbereich abgeschlossen, teilten die Schwenninger am Freitag mit. Der 31 Jahre alte Murray spielte zuletzt für den DEL-Konkurrenten Adler Mannheim. «Er ist ein Spieler, der uns im Powerplay helfen kann», sagte Geschäftsführer Stefan Wagner.