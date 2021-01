Ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist entstanden, weil eine 63-jährige Autofahrerin ein defektes Fahrzeug übersah, das in Lambrecht in der Hauptstraße liegen geblieben war und dort ungesichert am Straßenrand stand. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 63-Jährige fuhr auf das Auto auf. Die Halterin des defekten Wagens, eine 27-Jährige, hatte zwar den Abschleppdienst verständigt, das Fahrzeug aber nicht abgesichert.