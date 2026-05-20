Nach dem Brand im März gibt es erneut Verkehrsbehinderungen am Engelbergtunnel: Ein defekter Lüfter zwingt zur Sperrung einer wichtigen Rampe.

Leonberg (dpa/lsw) - Autofahrer müssen sich erneut auf Behinderungen am Engelbergtunnel, einem Nadelöhr bei Leonberg (Kreis Böblingen), einstellen: Der von der A8 aus Richtung Karlsruhe kommende übergeleitete Fahrstreifen (Rampe) in die Weströhre des Tunnels wurde zwei Tage nach Öffnung erneut gesperrt. Grund ist nach Angaben der Autobahn GmbH ein Defekt an einem Abluftlüfter.

Daher bleibt es bis auf weiteres dabei, dass zwei Fahrspuren von Heilbronn kommend durch die Weströhre Richtung Karlsruhe/ München und zwei Spuren von Stuttgart kommend durch die Oströhre Richtung Heilbronn geführt werden. Weil die Rampe von der A8 in den Engelbergtunnel seit Dienstag erneut gesperrt ist, wird der Verkehr wieder über die Anschlussstelle Leonberg-Ost in die Oströhre umgeleitet.

Am Engelbergtunnel hatte es in den vergangenen Wochen massive Beeinträchtigungen gegeben. Anfang März war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagenanhänger in dem vielbefahrenen Tunnel ausgebrannt. Das Feuer hatte die Betriebstechnik in der Weströhre auf mehreren Hundert Metern zerstört. Der ADAC Württemberg verzeichnete danach kilometerlange Rückstaus auf der A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen. Die Umleitungsstrecke über Ditzingen und Leonberg wurde ebenfalls stark belastet.

Der Engelbergtunnel ist einer der wichtigsten Autobahntunnel in Baden-Württemberg mit bis zu 140.000 Fahrzeugen pro Tag. Aufgrund der hohen Verkehrsmengen wirken sich hier Störungen deutlich stärker aus als an anderen Autobahnabschnitten.