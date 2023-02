Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Nach einem Hotelbrand am vergangenen Freitag in Wangen im Allgäu ist die Brandursache ermittelt worden. Ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose hatte laut Gutachtern zu dem Feuer geführt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schaden an dem Hotelkomplex wird mittlerweile auf zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Stundenlang hatten rund 100 Einsatzkräfte gegen den Brand gekämpft. Verletzt wurde niemand. Die Flammen hatten sich laut Polizei über eine Zwischendecke unter dem Blechdach ausgebreitet. Eine Frau hatte Rauch gesehen und die Rettungskräfte verständigt.

Mitteilung der Polizei