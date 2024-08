Nach dem Brand in der EgeTrans Arena steht jetzt die Ursache fest. Ob geplante Spiele der Eishockeymannschaft Bietigheim Steelers stattfinden können, ist unklar.

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Die Ursache für den Brand in der EgeTrans Arena in Bietigheim-Bissingen ist ersten Ermittelungen zufolge ein technischer Defekt. Rauch und Ruß verunreinigten das gesamte Untergeschoss, das nun aufwendig gereinigt werden muss, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden von mindestens 500.000 Euro. Der Brand war am Donnerstag in der Sauna der Sport- und Mehrzweckhalle ausgebrochen.

Nach dem Feuer sind Teile der Umkleiden sowie der Saunabereich gesperrt, erklärte eine Sprecherin der Stadt. Die lokale Eishockeymannschaft Bietigheim Steelers könne aber weiterhin trainieren. Die Eisfläche sei bespielbar. Ob für kommende Woche angesetzte Freundschaftsspiele in der Halle stattfinden können, werde derzeit geprüft.