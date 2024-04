Kundinnen und Kunden des französischen Sportartikelhändlers Decathlon haben im vergangenen Jahr vor allem vor Ort in den Filialen eingekauft. Rund 70 Prozent des Umsatzes seien dort erwirtschaftet worden, digital seien es entsprechend etwa 30 Prozent gewesen, teilte Decathlon Deutschland mit Sitz in Plochingen bei Stuttgart am Donnerstag mit. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben 87 Filialen - zwei mehr als 2022. 40 Millionen Euro wolle der Sportartikelhändler für die Standortentwicklung mitsamt der Logistik in diesem Jahr investieren, hieß es laut Mitteilung.

Plochingen (dpa) - Seinen Bruttoumsatz habe Decathlon Deutschland im vergangenen Jahr um 4,7 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro steigern können. Das operative Ergebnis (Ebit) lag mit 38,6 Millionen Euro zudem deutlich über dem Vorjahreswert von 30,1 Millionen Euro. Decathlon will in Deutschland weiter zulegen. Das Unternehmen plane mit einem Umsatzwachstum über Vorjahresniveau, teilte es mit.

