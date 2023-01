Nigel Dawes wird den Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga rund zehn Wochen fehlen. Der 37-jährige Angreifer erlitt in der Partie in Straubing (3:2) eine Beinverletzung, wie der Club am Sonntag mitteilte. «Es ist extrem schade, dass wir auf ihn in der Schlussphase der Hauptrunde verzichten müssen», sagte Manager Jan-Axel Alavaara über den Ausfall des Kanadiers.

Mannheim (dpa/lsw) - Dawes war vor der vergangenen Saison nach Mannheim gekommen und mit

48 Punkten aus 50 Partien zum Topscorer der Adler avanciert. In der aktuellen Spielzeit rangiert Dawes mit 13 Toren und elf Vorlagen auf Platz vier der vereinsinternen Scorerliste.

Vereinsmitteilung