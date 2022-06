David Otto verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und wechselt in die 2. Liga zum FC St. Pauli. Der Vertrag des 23 Jahre alten Stürmers wäre noch bis zum Sommer 2023 gelaufen. Otto, der 2018 einen Profivertrag bei der TSG unterschrieben hatte, kam lediglich in drei Bundesligaspielen zum Einsatz. In den vergangenen Spielzeiten war er an die Zweitligisten 1. FC Heidenheim und Jahn Regensburg ausgeliehen.

Zuzenhausen (dpa) - Vereinsmitteilung