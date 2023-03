Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dieses Wort findet sich in keinem Duden – aber im Zehnthaus von Jockgrim: „Raumgeadert“ heißt die erste Ausstellung, die in dem historischen Haus nach langer Coronapause zu sehen ist. Ab Sonntag sind die Türen wieder offen für anregende Kunst. Adern, Schichten, Flüsse, organische Formen aller Art sind in den Arbeiten der Malerin Nicole Bold und des Plastikers Christof Söller zu entdecken.

Nicole Bold steht vor einem Bild, in dem Schichten kräftiger Farben übereinander aufgetragen sind, zum Teil ineinander zu fließen scheinen. Man kann ein Spiel mit