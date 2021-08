Das weltweit renommierte Arditti Quartet spielt am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr in der wunderschön renovierten protestantischen Kirche Edenkoben am Ludwigsplatz. Das Quartett ist die Tage zuvor zu einem Workshop im Herrenhaus Edenkoben.

Irvine Arditti und Ashot Sarkissjan (Violinen), Ralf Ehlers (Viola) und Lucas Fels (Violoncello) erarbeiten neben Rebecca Saunders „Fletch“ und dem String Quartet Nr. 2 von Jonathan Harveys die Uraufführung zweier Auftragskompositionen ehemaliger Stipendiaten des Herrenhauses: „En tranche“ von Stylianos Dimous (geboren 1988) und „Birds“ von Michael Pelzels (geboren 1978). Die Kompositionsaufträge sind gefördert von der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung und der Stiftung Pro Helvetia.

Durch seine lebendige und differenzierte Interpretation von Kompositionen der Moderne und Gegenwart hat das Arditti Quartet weltweit einen herausragenden Ruf erlangt. Mit Hunderten von Uraufführungen berühmter zeitgenössischer Tonsetzer ist das Ensemble eine feste Größe der jüngsten Musikgeschichte. Unterstützt wird das Konzert auch durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz. Der SWR zeichnet das Konzert auf. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich unter Telefon 06323 2322 oder per E-Mail an info@herrenhaus-edenkoben.de.