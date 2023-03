Der erste Schwung an Konzerten, die das Karlsruher Tollhaus jetzt für sein Zeltival in den Vorverkauf gegeben hat, lässt wieder die große weite Welt schnuppern. Mit dabei sind Newcomer wie Cimafunk und alte Hasen wie Calexico.

Auf allen Kontinenten rekrutiert sich das allmählich wachsende Programm des Sommerfestivals, das vom 23. Juni bis zum 6. August die wiedergewonnene Freiheit nach Corona feiert. Für sechs Wochen im Sommer baut das Tollhaus wieder ein Zelt an und stößt die großen Tore in den Biergarten auf. Den Auftakt machen die US-Tex-Mex-Rocker von Calexico: Am 23. Juni feiert die Band um Joey Burns und John Convertino das Erscheinen ihres legendären Albums „Feast of Wire“ vor 20 Jahren.

Joey Burns und John Convertino von Calexico Foto: Holly Andreas

Benannt nach einem kalifornischen Dorf an der Grenze zu Mexiko, verschmilzt Calexico den Sound des amerikanischen Südwestens mit den Soundtracks von Italo-Western, mexikanischen Mariachi-Motiven, Vintage-Surfmusik, Cool Jazz, Indie, Pop/Rock und einem breiten Spektrum an Latin-Einflüssen. Und live, wenn die Band in großer Besetzung auf der Bühne steht, ist der dichte Sound besonders spektakulär.

Für Grammy nominiert

Latin bringt auch der junge Kubaner Cimafunk am 12. Juli nach Karlsruhe. Mit seinem Mix aus Funk, kubanischer Musik, Afrobeat und Hip-Hop mischt der Sänger derzeit die Musikszene der Insel auf. Cimafunk bezieht seinen Namen auf sein Erbe als Cimarrón, das sind jene dunkelhäutigen Flüchtlinge, die Widerstand leisteten und der Sklaverei entkamen. Sein jüngstes Album „El Alimento“ wurde für den Grammy in der Kategorie Bestes Latino Rock- oder Alternative-Album nominiert.

Bia Ferreira Foto: Camila Tuon

Die Sängerin, Multiinstrumentalistin und Komponistin Bia Ferreira ist politisch engagiert und bezeichnet ihre Musik ganz bewusst als „MMP – Música de Mulher Preta“ (Musik von schwarzen Frauen). Sie gastiert mit ihrer Band und einem Mix aus Reggae, Ragga und Rap am 30. Juli beim Zeltival in der Reihe Top Ten, in der Tickets zu zehn Euro zu haben sind.

Angus Stone rbngt seine Band Dope Lemon mit. Foto: Daniel Mayne

Aus Australien kommt am 29. Juni der in den 2010er-Jahren mit seiner Schwester Julia als Folkduo weltweit erfolgreiche Soul- und Popsänger Angus Stone mit seiner hippen, psychedelisch bluesrockigen Band Dope Lemon. Am 28. Juli steht im Zelt am Tollhaus Afrika im Fokus, als dessen musikalische Botschafterin sich die charismatische Singer-Songwriterin Fatoumata Diawara aus dem westafrikanischen Mali versteht.

Techno mit viel Blech: Meute. Foto: Wozniak

Beiträge aus Europa sind die überschäumende Party mit Shantels Bucovina Soundsystem samt Livegebläse (30. Juni), die Hamburger Techno-Blasdampfwalze Meute (6. Juli), die populäre Funk Unit des schwedischen Jazz-Posaunisten Nils Landgren (8. Juli), die dänische Singer-Songwriterin Tina Dico (16. Juli), der Jazzpianist Michael Wollny (18. Juli) und die höchst eigenwillige deutsche Songwriterin Mine, die 2. August mit großem Orchester zur Pop-Rap-Revue aufwartet.

Jan Garbarek Foto: Garbarek

Selbst Asien hat bereits einen Platz im Zeltival-Programm, denn der Saxofon-Altmeister Jan Garbarek tritt am 11. Juli mit dem indischen Perkussionisten Trilok Gurtu auf.

Im Netz

www.zeltival.de