Drei Mannschaften in einer Gruppe, jeder Verein richtet einen Heimspieltag aus, am Samstag ist der IHC Landau dran: Das Spiel auf Rollen geht wieder los. Knapp zwei Jahre musste der IHC seit dem Wiederaufstieg in die Regionalliga darauf warten. Ohne Mund-Nasen-Schutz geht nichts.

In der ersten Skaterhockey-Saison seit Corona ist alles anders. Jeweils drei Mannschaften spielen in einer Regionalliga-Gruppe. Jeder Verein richtet einen Heimspieltag aus. Das kann der IHC Landau kaum beeinflussen.