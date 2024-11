Das neue Leitungsteam beginnt mit einem ambitionierten Programm und einer neuen Veranstaltung, bei der hoch singende Männer in einen Wettstreit treten.

1981 sang mit John Angelo Messana zum ersten Mal bei dem damals noch Händel-Tage genannten Barockfest des Badischen Staatstheaters Karlsruhe ein Countertenor. Er war der Rinaldo in einer spektakulären Produktion der ersten Londoner Oper Händels, die fünf Spielzeiten lief. Da es später auch zwei Mal Gastspiele mit diesem Werk zu einem Stoff aus Tassos „Befreitem Jerusalem“ gab, gehört der „Rinaldo“ neben „Serse“ und „Giulio Cesare“ zu den meistgespielten Opern beim 1978 von Günter Könemann gegründeten Festival. Dieses weiterzuführen, ist für neue Intendanten in Karlsruhe bei der internationalen Reputation der seit 1985 Händel-Festspiele genannten Veranstaltung längst keine Frage mehr.

Im kommenden Jahr tritt nun unter dem seit September amtierenden Intendanten Christian Firmbach ein neues Leitungsteam an, das – wie gestern bei der Vorstellung des Programms für 2025 betont wurde – über einschlägige Expertise verfügt und in der Alten-Musik-Szene bestens vernetzt ist. Operndirektor Christoph von Bernuth war unter anderem lange Jahre bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik tätig, Orchesterdirektor Oliver Kersken spielte auch schon als Hornist bei den Deutschen Händel-Solisten mit und die Leitende Dramaturgin Musiktheater und Konzert Stephanie Twiehaus wirkte unter anderem bei den Schwetzinger SWR Festspielen.

Auf den Spuren von Farinelli und Senesino

Zurück zu Rinaldo und den Countertenören: Die 1711 in London mit gewaltigem Bühnenzauber präsentierte Oper wird 2025 wieder in Karlsruhe zu sehen sein, jetzt aber in der Fassung von 1731, die sich von der Erstversion nicht unerheblich unterscheidet. Die Titelrolle, in der zweiten Fassung von Star-Kastrat Senesino gesungen, übernimmt natürlich wieder ein Countertenor, diesmal der Amerikaner Lawrence Zazzo, der damit zum dritten Mal bei der Produktion einer Händeloper in Karlsruhe mitwirkt. Hinrich Horstkotte inszeniert und kreiert Bühnenbild und Kostüme, am Pult steht Rinaldo Alessandrini. Ein großes Spektakel und eine Einstudierung, die den Zauber dieser Zauberoper voll entfaltet, hat Christoph von Bernuth gestern versprochen. Premiere ist am 21. Februar 2025.

Wie gesagt, der neue Festspielleiter Christoph von Bernuth war lange in Innsbruck und dort der Mitbegründer des Cesti-Wettbewerbs, der heute einer der wichtigsten Konkurrenzen im Bereich des Barockgesangs ist. Und nun hat er für Karlsruhe wieder einen Gesangswettbewerb ins Leben gerufen. Bei den kommenden Händel-Festspielen wird es den ersten Farinelli-Wettbewerb für Countertenöre geben. Wie Von Bernuth sagte, ist er der wohl weltweit erste seiner Art. Benannt ist er nach dem berühmtesten aller hoch singenden Männer, dem Kastraten Farinelli, der nie bei Händel sang, sondern während seines Aufenthalts in London bei der Konkurrenz engagiert war. 24 junge Sänger werden in Karlsruhe antreten, sechs erreichen das Finale am 2. März.

Prominente Jury

Es gibt mehrere Wertungen und neben von der Karlsruher Händel-Gesellschaft gestifteten Geldpreisen für die Sieger auch Engagements, unter anderem bei den Karlsruher Händel-Festspielen oder beim Festival Bayreuth Baroque. Das ist kein Wunder, denn dessen künstlerischer Leiter Max Emanuel Cencic sitzt in der sehr prominenten Jury neben Intendant Christian Firmbach, dem Leiter der Händel-Festspiele in Halle Bernd Feuchtner, Natascha Ursuliak von der Oper Zürich und der gefeierten Primadonna Vivica Genaux.

Nicht genug der Countertenöre: Nach 1997 gibt es wieder ein Konzert „Die drei Countertenöre“, diesmal mit Nicolò Balducci, Kangmin Justin Kim und Eric Jurenas. Bei weiteren Konzerten gastieren Top-Ensembles wie das in Landau gut bekannte Ensemble 1700 mit Blockflötistin Dorothee Oberlinger oder Christina Pluhar mit L’Arpeggiata in ihrem sagenhaften Cross-over-Projekt „Händel goes wild“. Hier singt Countertenor Valer Sabadus. Die im „Rinaldo“ und bei der Wiederaufnahme des „Siroe“ spielenden Deutschen Händel-Solisten werden 2025 40 Jahre alt. Sie geben wieder ein Fest- und ein Kammerkonzert.

Krieg und Frieden

Die Händel-Festspiele haben nun ein Motto, das ein zentraler Satz aus dem Text der Festspieloper ist. So soll das auch in den kommenden Jahren sein. 2025 lautet es „Möge die Macht der Liebe die Kriegsglut bald erkalten lassen“. Es geht also um Krieg und Frieden. Dazu spricht die Händel-Forscherin Silke Leopold in ihrem Festvortrag – und als Lesung mit Musik gibt es „Israel. Ein Dialog“ mit einer Lesung aus dem Briefwechsel von Navid Kermani und Natan Sznaider. Dazu spielt das junge Ensemble Brezza dann Musik aus dem „Rinaldo“.

Für Händelianer von morgen gibt es das Fantasy-Konzert „Rinaldino“.

Info

